Suç uzmanı 'Korkum şu' diyerek açıkladı: Narin cinayetinin sanıkları birkaç yılda serbest kalabilir

Diyarbakır Bağlar’a bağlı Tavşantepe köyünde 21 Ağustos’ta ortadan kaybolan ve cansız bedeni Eğertutmaz Deresi’nde 19 gün sonra çuval içinde bulunan Narin Güran cinayeti hâlâ aydınlatılamadı.

21 Ağustos 2024'te Kur'an kursundan çıktıktan sonra evine dönerken en son 15.15’te köy yolunda görülen sekiz yaşındaki Narin’in evinde ya da evinin yakınlarında öldürüldüğü tahmin ediliyor.

Vinayetin üzerinden bir aydan fazla bir zaman geçmesine rağmen hâlâ Narin'i kim ya da kimlerin neden öldürüldüğü netleşmiş değil.

DW Türkçe’den Alican Uludağ, Narin Güran soruşturmasında yapılan üç kritik hatayı haberleştirdi. Haberde görüşlerine başvurulan suç uzmanı Mesut Demirbilek ise tahammülü zor bir olasılığı gündeme taşıdı.

Narin’in evinde DNA incelemesi yapılmadı

* Narin Güran'ın saat 15.15'te evine doğru gittikten sonra kaybolduğu gerçeğine karşın ilk günden itibaren evi ve çevresinde cinayet bulgularına ulaşılmasını sağlayacak, DNA veya başka delil araması yapılmadı.

* Bu aramanın yapılmadığı yerlerden biri de Güran'ın öldürüldüğü iddia edilen ahır oldu. Ahırda arama, ancak Nevzat B.'nin son itirafından sonra, 21 Eylül'de, yani cinayetten 32 gün sonra yapıldı.

* Buradaki aramada bulunan iki izmarit Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi. Yine Nevzat B.'nin gözaltına alınmasının ardından evinde de hemen arama yapılmadı. 10 Eylül'de tutuklanan Nevzat B.'nin evindeki arama yedi gün sonra gerçekleştirildi.

Telefon dinlemeleri zamanında yapılmadı

* Soruşturma ekipleri, ilk günden olası şüphelilerin Narin'in ailesinin de olabileceği tezi üzerinden ilerlemedi. Başta aile ve yakın akrabalarının telefonları bu süreçte dinlemeye alınmadı. Dinlemenin ancak Narin Güran'ın kaybolmasından dört gün geçtikten sonra başladığı öğrenildi.

* Yine Narin Güran ilk günlerde aranırken anne, babası, kardeşleri ve amcalarının telefonlarına el konulmaması da soruşturmada önemli bir eksiklik olarak öne çıktı. Çünkü şüpheliler, başta tutuklu amca Salim Güran olmak üzere birçok şüpheli, soruşturmanın aile bireylerine uzanma ihtimaline karşı görüşme kayıtlarını silmişti.

* Eğer soruşturmanın ilk başlarında bu kişilerin telefonlarına el konulsaydı, olası delil olarak yazışmalar dosyaya delil olarak girebilecekti.

Askeri üssün kameralarına bakılmadı

* Narin Güran aranırken köyün ve gömüldüğü yeri gören askeri üssün kamerası incelenmedi. Eğer bu kamera görüntülerine, Narin'in kaybolduğu 21 Ağustos saat 15.15'ten sonraki zaman dilimine bakılsaydı, Nevzat B.'nin Narin Güran'ı dere yatağına gömdüğü sıradaki hareketi tespit edilebilecekti.

* İlk günden itibaren Nevzat B.'nin gözaltına alınmasıyla amca Salim Güran'a ve oradan da diğer şüphelilere ulaşılabilecekti. Bu da cinayetteki delillerin kaybolmasının önüne geçmesini sağlayacaktı.

Cinayet soruşturması çok geç başladı

DW'ye konuşan suç araştırmaları uzmanı Mesut Demirbilek, bu tür kayıp vakalarında ilk 24 saat sonra olaya suç gözüyle bakılması gerektiğini belirterek "Artık 24 saatten sonra cinayet gözüyle bakarsınız. Öyle bakılsaydı cesede ve delilere daha önce ulaşılırdı. Şüpheliler kendi kurgularını yapmazdı" değerlendirmesini yaptı.

Narin Güran'ın kaybolduktan sonra ilk 9-10 gün çalışmaların "kayıp" olarak devam ettiğine işaret eden Demirbilek, cinayet soruşturmasının çok geç başladığı görüşünü paylaştı. Demirbilek, "Olaya cinayet olarak geç bakıldı. Kayıp olarak aranan bir dokuz gün var. İlk on gün kimsenin telefonlarına bakılmadı. Dokuzuncu günden sonra şüpheler oluşmaya başlamış" dedi.

'Benim korkum şu...'

Soruşturmada 12 kişinin tutuklandığını, cinayete iştirak etmekle suçlanan amca, anne, Nevzat B. ve ağabey E.G.'nin yazışmaları sildiğine dikkat çeken Demirbilek, değerlendirmelerine şöyle devam etti:

* Suça iştirak konusunu tek ifadeyle kanıtlamak hukuki olarak kolay değildir. Çok de geçerliliği olmayabilir. Benim korkum şu. Sadece soruşturma, şu anki ifadeler seviyesinde kalırsa bunları destekleyen somut deliler ortaya konulmazsa bu sanıklar birkaç yıl içinde serbest kalabilirler. Bu nedenle savcının işini zor görüyorum. İfadelere yönelik bir iddianame hazırlanırsa bu kişilerin ileride serbest kalma olasılığı çok yüksek olur.

Demirbilek, Ağrı'da cinayete kurban giden Leyla örneğini vererek, bu olayda da şüphelilerin birkaç yıl sonra serbest kalıp beraat ettiğine dikkat çekti.