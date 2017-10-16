Sulama birliklerine borç uyarısı

16 Ekim 2017

Dicle Elektrik Perakende Satış AŞ, sulama birliklerinin borçlarını 1 Kasım'a kadar ödemesi gerektiğini belirterek, söz konusu tarihe kadar ödeme yapmayan birliklerin elektriğinin kesileceği bildirdi. Şirketten yapılan açıklamada, sulama birliklerinin elektrik borçlarının milyonlarca lirayı bulduğu kaydedildi.

Söz konusu birliklere daha önce yasal bildirim ve yazılı uyarılarla ulaşıldığı vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:

"1 Kasım 2017 tarihine kadar borcunu ödemeyen sulama birliği hakkında elektrik kesme işlemi uygulanacak. Türkiye genelinde elektrik gücü ile yapılan tarımsal sulamanın yaklaşık yüzde 50'si Dicle Elektrik bölgesinde gerçekleştiriliyor. Yapılan incelemeler sonucunda bazı sulama birliklerinin 2013'ten kalma borçlarını dahi ödemedikleri belirlendi. Özellikle Şanlıurfa'daki birliklerin geçmiş dönemden kalan borçlarını ödemediklerinden, bundan sonra elektrik verilemeyeceğini tekraren belirtiyoruz."

Açıklamada, 1 Kasım itibarıyla borcunu ödeyen sulama birliklerinin elektrik almaya devam edecekleri, elektriği kesilen abonelerin ise daha sonra güncel borçlarını ödeyerek yeniden elektrik hizmeti alabileceği kaydedildi.

Kaynak: AA