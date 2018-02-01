Süper Loto çekildi

01 Şubat 2018

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 537'nci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 18, 20, 30, 46, 48 ve 49 olarak belirlendi.

1 milyon 848 bin 542 lira ikramiye haftaya devretti

Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 848 bin 542 lira 49 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 46 kişi 12 bin 502 lira 75'er kuruş, 4 bilen 2 bin 831 kişi 218 lira 5'er kuruş, 3 bilen 61 bin 493 kişi 17 lira 35'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Çekilişte, 2 milyon 259 bin 329 lira 60 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 631 bin 519 lira 39 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 912 bin 860 lira 46 kuruş kamuya aktarılacak.

Kaynak: AA