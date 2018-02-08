Süper Loto çekildi

08 Şubat 2018

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 538'inci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 3, 17, 21, 27, 28 ve 43 olarak belirlendi.

İkramiye haftaya devretti

Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 925 bin 73 lira 23 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 71 kişi 9 bin 99 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 4 bin 130 kişi 167 lira 70'er kuruş, 3 bilen 87 bin 862 kişi 13 lira 65'şer kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

İkinci kez devreden çekilişte, 2 milyon 537 bin 974 lira 70 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 832 bin 967 lira 46 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 25 bin 445 lira 65 kuruş kamuya aktarılacak.

Kaynak: AA