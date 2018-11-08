Süper Loto çekildi

08 Kasım 2018

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 577'nci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 5, 6, 10, 16, 17 ve 27 olarak belirlendi.

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 471 bin 507 lira 64 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki açıklamaya göre, 5 bilen 86 kişi 6 bin 659 lira 45'er kuruş, 4 bilen 4 bin 297 kişi 142'şer lira 90'ar kuruş, 3 bilen 81 bin 722 kişi 13 lira ikramiye kazandı.

Kaynak: AA