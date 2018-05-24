Süper Loto haftaya devretti

24 Mayıs 2018

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 553'üncü hafta çekilişinde kazandıran numaralar 6, 11, 34, 40, 49 ve 50 olarak belirlendi.

Bu haftaki çekilişte 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 221 bin 537 lira 35 kuruş haftaya devredildi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 41 kişi 13 bin 117 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 2 bin 926 kişi 197 lira 90'ar kuruş, 3 bilen 61 bin 654 kişi 16 lira 15'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Çekilişte, 2 milyon 112 bin 585 lira ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 526 bin 591 lira 90 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 853 bin 570 lira 21 kuruş kamuya aktarıldı.

Kaynak: AA