Süper Loto'da 20 milyon TL devretti

18 Ekim 2018

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 574'üncü hafta çekilişinde kazandıran numaralar 4, 16, 25, 28, 36 ve 39 olarak belirlendi.

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 20 milyon 341 bin 399 lira 22 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 163 kişi 6 bin 591'er lira, 4 bilen 7 bin 893 kişi 146 lira 5'er kuruş, 3 bilen 146 bin 5 kişi 13 lira 65'er kuruş ikramiye kazandı.

Kaynak: AA