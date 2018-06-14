Süper Loto'da 9 milyonluk ikramiye devretti

14 Haziran 2018

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 556'ıncı hafta çekilişinde kazandıran numaralar 8, 9, 11, 22, 26 ve 43 olarak belirlendi.

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde üçüncü kez 6 bilen çıkmayınca 9 milyon 698 bin 160 lira 20 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 72 kişi 10 bin 644 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 4 bin 904 kişi 167 lira 95'er kuruş, 3 bilen 100 bin 752 kişi 14 lira 10'ar kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Çekilişte, 3 milyon 10 bin 634 lira ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 2 milyon 174 bin 245 lira 93 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 216 bin 418 lira 1 kuruş kamuya aktarıldı.

Kaynak: AA