Süper Loto'da rekor ikramiyeyi bir kişi kazandı

25 Ocak 2018

Süper Loto oyununun bu hafta yapılan çekilişinde büyük ikramiye 42 milyon lirayı geçti.

İkramiyenin 42 milyonu aştığı çekilişte rekor ikramiyeyi kazandıran numaralar 5, 12, 15, 17, 20, 40 olarak belirlendi. 6 bilen bir kişi 42 milyon 532 bin liralık ikramiyeyi kazanmaya hak kazandı.

Süper Loto'da 12 haftalık devrin ardından 12 Mart 2009'da yapılan çekilişte 6 bilen iki kişiye toplam 49,8 milyon lira verilmişti. Süper Loto'dan 1 kişi, 6 Temmuz 2017'de 37,8 milyon lira kazanmıştı.