Süpermarket devi iflas başvurusunda bulundu!

Dev market zinciri Real GmbH, geçtiğimiz cuma sabahı Mönchengladbach bölge mahkemesinde iflas başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Alman basınında yer alan habere göre; iflas işlemleri dışında bireysel Real piyasalarına da çok az ilgi vardı. Real'in yaklaşık 5.000 çalışanı bulunan 62 hipermarketine ne olacağı henüz belli değil. Gelen haberlere göre, artık pazarların muhtemelen rakiplere satılması yönünde girişimlerde bulunulması bekleniyor.