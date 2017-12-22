Suriye muhalefeti Astana'daki ilerlemeden memnun

22 Aralık 2017

Kazakistan'ın başkenti Astana'da sona eren Suriye konulu 8. toplantıya katılan askeri muhalefet heyeti başkanı Ahmed Tuma, Cenevre sürecini destekleme ve adil bir anayasa taslağı üzerinde görüşüleceği konusunda taahhüt aldıklarını, bu şartlarda katılmaya olumlu baktıklarını söyledi.

Toplantının sonuç bildirisini basın mensuplarına değerlendiren Tuma, tutukluların serbest bırakılması, cenazelerin teslim edilmesi, kayıp kişilerin kimliklerinin tespit edilmesi konularında somut mekanizmalar belirlenmemiş olsa da ilerleme kaydedilmesinden memnun olduklarını söyledi.

Tuma, gerginliği azaltma bölgelerindeki ateşkes ihlallerine değinerek Esad rejimi ve müttefiklerinin Nusra Cephesi ve diğer terörist grupları bahane ederek yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirtti.

"Soçi'de yapılacak Ulusal Diyalog Kongresi'ne katılım kararını, askeri ve siyasi otoritelere danışarak vereceğiz. Aceleci olmak istemiyoruz." ifadelerini kullanan Tuma, Cenevre sürecini destekleme ve adil bir anayasa taslağı üzerinde görüşüleceği konusunda taahhüt aldıklarını, bu şartlarda katılmaya olumlu baktıklarını ifade etti.

"Ruslar jest olarak tutukluları bırakmalı"

Heyetteki İdlib temsilcisi ve Feyleku'ş Şam komutanı Yasir Abdurrahim, şöyle konuştu:

"Rus uçakları sivilleri vurmaya devam ediyor. Masum kadınlar, çocuklar zulüm altında. Pazar yerlerinde 60 yaşlarındaki insanları öldürüyorlar. Rusya, İran geliyor ve bizim masum insanlarımızı öldürüyorlar. Müzakereleri yapıyoruz ama katliamlar hala sürüyor. Neden şimdiye dek Rusya bu katliamları yapıyor? Çocuklar ve kadınlar, babalarını ve eşlerini kimlerin öldürdüklerini hiç bir zaman unutmaz. Hiç bir şekilde Beşşar Esad rejiminin yaptıklarını kabul edemeyiz. Tutukluları derhal serbest bırakması gerekiyor. Tutukluların serbest bırakılması, barış anlaşmaları için bir jest olacak. Rusya, İran'a yeterince baskı yapmıyor. Mahkumları bırakmak için irade sergileyemiyor. Eğer Ruslar barışçıl bir jest olarak tutukluları serbest bıraktıramayacaksa Soçi'de nasıl barış görüşmesi yapılacak?"

"Türk ve ABD askerleri Suriye'yi terk etmeli"

Sözcülerden Eymen el Asimi de, haritalar üzerinden rejim ve DEAŞ iş birliğini anlattı.

Asimi, rejimin Hama'nın doğusundaki Hunayfis bölgesindeki 12 kilometrelik bir yoldan 8 bin DEAŞ'lının İdlib'de muhaliflerin kontrolündeki bölgelere geçişlerini sağladığını söyledi.

Asimi ayrıca, karşılık olarak, DEAŞ'ın da Halep'in güneyinde Hama'ya açılan yoldaki Hanesir bölgesinden rejim askerlerinin Halep'in güneyinden İdlib'e geçişine izin verdiğini anlattı.

Rejim heyetinin temsilcisi Beşşar Caferi ise düzenlediği basın toplantısında Türk ve ABD askerlerinin derhal Suriye'yi terk etmesi gerektiğini savundu. Caferi, Soçi'deki kongreye katılacaklarını bildirdi.

De Mistura'dan Cenevre mesajı

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura da yaptığı yazılı açıklamada, tutuklular ve kayıp kişilerle ilgili güven artırıcı önlemlerin kabul edilmesini memnuniyetle karşıladığını belirtti.

De Mistura, acil insani yardımların ulaştırılması ve başta Doğu Guta olmak üzere kuşatmadaki bölgelere giriş konularında ise ilerleme kaydedilmediğine dikkati çekti.

BM temsilcisi açıklamasında, "Uluslararası katılımcılar tarafından sunulan herhangi bir siyasi öneri, BM himayesindeki Cenevre sürecini desteklemesi açısından değerlendirilmeli." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA