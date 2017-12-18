Suriye sınırına askeri sevkiyat
Türkiye'deki çeşitli birliklerden kente gelen askeri TIR konvoyu, Hatay'ın Hassa ilçesindeki Suriye sınırı istikametine hareket etti.
Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen askeri araçlar Hatay'a ulaştı.
Türkiye'deki çeşitli birliklerden kente gelen, üzerlerinde askeri araçların bulunduğu TIR konvoyu, Hassa ilçesindeki Suriye sınırı istikametine hareket etti.
Güvenlik önlemleri eşliğinde götürülen araçların, sınır birliklerine takviye olarak gönderildiği öğrenildi.
Kaynak: AA