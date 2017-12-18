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Suriye sınırına askeri sevkiyat

Türkiye'deki çeşitli birliklerden kente gelen askeri TIR konvoyu, Hatay'ın Hassa ilçesindeki Suriye sınırı istikametine hareket etti.

Suriye sınırına askeri sevkiyat
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Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen askeri araçlar Hatay'a ulaştı.

Türkiye'deki çeşitli birliklerden kente gelen, üzerlerinde askeri araçların bulunduğu TIR konvoyu, Hassa ilçesindeki Suriye sınırı istikametine hareket etti.

Güvenlik önlemleri eşliğinde götürülen araçların, sınır birliklerine takviye olarak gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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