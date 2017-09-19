Suriye sınırına tank sevkiyatı
Hatay'ın Reyhanlı ve Hassa ilçelerindeki sınır birliklerine tank sevkiyatı yapıldı.
Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen tanklar Hatay'a ulaştı.
Çeşitli birliklerden gönderilen 5 tank, Hatay'ın Reyhanlı ve Hassa ilçelerinden geçerek Suriye sınır hattı istikametine doğru hareket etti.
Güvenlik önlemleri altında götürülen askeri araçların, Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği ve buralarda konuşlandırılacağı öğrenildi.
Kaynak: AA