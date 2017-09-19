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Suriye sınırına tank sevkiyatı

Hatay'ın Reyhanlı ve Hassa ilçelerindeki sınır birliklerine tank sevkiyatı yapıldı.

Suriye sınırına tank sevkiyatı
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Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen tanklar Hatay'a ulaştı.

Çeşitli birliklerden gönderilen 5 tank, Hatay'ın Reyhanlı ve Hassa ilçelerinden geçerek Suriye sınır hattı istikametine doğru hareket etti.

Güvenlik önlemleri altında götürülen askeri araçların, Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği ve buralarda konuşlandırılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA

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