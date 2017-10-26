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Suriye sınırında 2 terörist yakalandı

Kilis'te sınır hattının iki ayrı bölgesinde Türkiye'ye geçmeye çalışan biri terör örgütü PKK/PYD, diğeri DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 2 kişi yakalandı.

Suriye sınırında 2 terörist yakalandı
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Güvenlik güçleri, Kilis'te merkeze bağlı İnanlı ve Gülbaba köyleri sınır hattında Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollardan geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı.

Yakalanan şahıslardan birinin terör örgütü DEAŞ mensubu, diğer şahsın da terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Tunus uyruklu M.B. (26), sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

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