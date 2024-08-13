Suriye'deki depremler Gaziantep, Hatay ve Kilis'te panik yarattı: Prof. Dr. Naci Görür'den ilk yorum

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 23.56'da merkez üssü Suriye Hama şehri olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 03.28'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti. Suriye'deki depremler, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Adıyaman ve Hatay'dan da hissedildi. Deprem Türkiye'de de paniğe neden olurken vatandaşlar sokağa çıktı.

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den depremin ardından ilk açıklama geldi.

Görür, peş peşe depremlerin ardından Ölü Deniz Fayı'nı işaret ederek bu bölgede deprem beklediklerini söyledi. Görür, "Ölü Deniz Fayı üzerinde Hatay civarında afete varabilecek bir hareket beklemiyoruz, endişe etmeyin" ifadelerini kullandı. Görür'ün paylaşımı şöyle:

"Suriye'de peş peşe deprem. İlki öncü diğer 5,5'lik ana deprem. Depremler Hatay'daki Ölü Deniz Fayı'nın devamı üzerinde ve Hama yakınlarında. Suriye'deki Ölü Deniz Fayı'nın Türkiye'deki devamı Arap Levhası üzerindeki faylar hariç kırıldı. Biz jeologlar buralarda deprem olabileceğini bekliyorduk. Ölü Deniz Fayı üzerinde Hatay civarında afete varabilecek bir hareket beklemiyoruz, endişe etmeyin, sevgiyle."