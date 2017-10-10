Sürücü belgesi sayısı 29 milyona yaklaştı

10 Ekim 2017

Emniyet Genel Müdürlüğü, sürücü belgesi ve trafik cezalarına ilişkin verileri paylaştı.

Buna göre; geçen yıl sonunda 28 milyon 223 bin 393 kişinin sürücü belgesi sahibi olduğu kayıtlara geçerken, bu yıl 1 Eylül itibarıyla Türkiye genelinde sürücü belgesi bulunan kişi sayısı 28 milyon 804 bin 256'ya ulaştı. Sürücü belgesi sahiplerinin 21 milyon 814 bin 260'ını erkek, 6 milyon 989 bin 996'sını kadın sürücüler oluşturdu.

Bu yılın ilk 8 ayında, trafikte yaptıkları kural ihlalleri nedeniyle de 80 bin 298 sürücünün ehliyeti geçici olarak geri alındı. Söz konusu kural ihlalleri arasında 70 bin 269 ile alkollü araç kullanımı ve 3 bin 340 ile 100 ceza puanının aşılması öne çıktı.

Yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka takan sürücüler ise trafik polislerinin denetimlerine takıldı. Bu kapsamda 1 Temmuz-31 Ağustos tarihlerindeki denetimlerde, 791 bin 882 lira para cezası kesildi.

Kaynak: AA