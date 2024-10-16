Survivor yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu neden hayatını kaybetti, kaç yaşındaydı? İşte cenaze programı

Televizyonda yayınlanan 'Survivor' isimli yarışma programıyla da tanınan oyuncu ve dansçı Hasan Yalnızoğlu 50 yaşındaki pankreas kanseri nedeniyle dün hayatını kaybetti.

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Hasan Yalnızoğlu'nun cenaze programı da belli oldu.

Hasan Yalnızoğlu neden öldü, kaç yaşındaydı, mesleği neydi?

Spor kariyeri bulunan, daha sonra dansçılık ve oyunculuk yapan Hasan Yalnızoğlu 50 yaşında pankreas kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi. 'Survivor' isimli yarışma programa da katılan Yalnızoğlu Anadolu Ateşi grubunda da bir süre baş dansçı olarak görev yaptı.

Hasan Yalnızoğlu'nun cenaze programı

Hasan Yalnızoğlu'nun cenaze namazı, bugün ikindi namazını müteakip Şakirin Camisi'nde kılınacak.

Hasan Yalnızoğlu kimdir?

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde 20 Ekim 1974 tarihinde doğan Hasan Yalnızoğlu aslen Rizeli. Profesyonel dans kariyerine Anadolu Ateşi'nde başlayan Yalnızoğlu '50 Metrekare' ve 'Halka' dizilerinde rol aldı, 2014'te kişisel gelişim kitabı Öğrenilmiş Duygular'ı yazdı.