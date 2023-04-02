Suudi Arabistan, Esed’i Arap liderler zirvesine davet edecek

Reuters’in haberine göre Suudi Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan, önümüzdeki haftalarda Şam'a giderek Esed’i 19 Mayıs'ta yapılması planlanan Arap Birliği zirvesine resmi olarak davet edecek.

Arap Birliği genel sekreteri sözcüsü Gamal Roshdy, örgütün Arap ülkeleri arasındaki ikili düzeydeki her hareketten haberdar olmadığını söyleyerek "Varsayılan ziyaret hakkında önceden bilgilendirilmemiz gerekmiyor" dedi.

İran görüşmeleri hızlandırdı

Esed’in Arap Birliği zirvesine katılımı, Suriye'nin örgütten çekildiği 2011'den bu yana Arap dünyasındaki en önemli gelişme olacak. Suudi ve Suriyeli yetkililer arasındaki temaslar, mart ayında Suudi Arabistan ile Esed’in ana destekçisi İran arasında bağları yeniden kurmak için imzalanan dönüm noktası niteliğindeki bir anlaşmanın ardından ivme kazandı.

Riyad ve Tahran arasındaki yakınlaşma, İran ile İsrail arasında artan gerilimin ortasında, büyük bölgesel yeniden düzenlemenin bir parçası olarak görülüyor.