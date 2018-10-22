Suudi Başkonsolosluğuna ait diplomatik plakalı araç otoparkta bulundu

22 Ekim 2018

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren İstanbul Emniyeti, Başkonsolosluğa ait "34 CC 1736" diplomatik plakalı bir aracın Sultangazi'de bir otoparkta park edilmiş halde olduğunu belirledi.

Bunun üzerine otoparka giden ekipler, söz konusu aracı park halinde buldu. Ekipler, güvenlik şeridi çekerek, otoparka giriş çıkışları engelledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu araçta inceleme yapabilmek için Başkonsolosluk ve Başsavcılıktan izin talebinde bulundu. Öte yandan otoparka olay yeri inceleme aracı da getirildi.

Polis ekipleri, aracı kimin ve ne zaman bıraktığını belirlemek için güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Bu arada, olayın duyulması üzerine çok sayıda basın mensubu da otoparka gelerek görüntü almaya çalıştı. Çevrede oturan çok sayıda vatandaş da çalışmaları izliyor.

Kaynak: AA