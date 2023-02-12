Taha Duymaz için son açıklama: Ablasından iddialara yalanlama

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay’da ailesi ile enkaz altında kalan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz’ın yaşamını yitirdiği öne sürüldü.

Şarkıcı Gülben Ergen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Günlerdir Taha’yı kurtarmaya giden ekiplerin yolda ‘ses geliyor’ mesajı ile durup ne kadar çok can kurtardığının üzerine gelen bilgi. Taha’yı kurtaramadık, yetişemedik, kaybettik ama onun yolu çok can kurtardı” ifadelerin kullandı.

Ablası yalanladı

Gülben Ergen’in paylaşımı sonrası enkaz başında olan Taha Duymaz’ın ablası Semiha Duymaz, CZN Burak ile video yayınlayarak iddiayı yalanladı.

Semiha Duymaz, “Şu an bekliyoruz, asılsız haberlere inanmayın. Böyle haberleri okuyunca daha çok panikliyorum. Lütfen paylaşım yapmayın” dedi.

"Çaresizce izliyorum"

Duymaz, bir sonraki paylaşımında ise şu ifadelere yer verdi: “Herkes çok merak ediyor biliyorum ama artık ben de ne yapacağımı bilmiyorum. Sadece çaresizce izliyorum. Tek duam kurtulmaları oradan. Sosyal medyada hiçbir şey görüldüğü, paylaşıldığı gibi değil. Sadece dua.”