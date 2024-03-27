Tahkim, İstanbul’da konuşulacak

17 Nisan’da sınırlı sayıda katılımcıyla Pera Palace Hotel’de “black-tie” konseptli bir açılışla başlayacak Istanbul Arbitration Days, katılımcılarına İstanbul’un hem tarihi hem modern mekanlarında akademik çalışmalar ve sosyalleşme adına eşsiz bir imkan sunuyor.

18 Nisan’da Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından gelen ulusal ve uluslararası tahkim alanında öne çıkan hukukçulardan oluşan konuşmacıların sunumları ile katılımcılar, Çırağan Palace Kempinski’de “Tahkimde Usul ve Esaslar”, “Uluslararası Tahkimde Kurum İçi Danışmanlık”, “Uluslararası Uyuşmazlık Çözümünde Son Gelişmeler”, “Teknoloji ve Tahkim”, “Devletlerin Uyuşmazlıkları”, “İnşaat Tahkimi” konularını dinleme fırsatı bulacak. Aynı günün akşamında etkinlik, özel davetlere ve akşam yemeklerine ev sahipliği yapacak ve devamında günün yorgunluğu Soho House Istanbul’da hukukçulardan oluşan grupların sahne alacağı Law Rocks isimli konser etkinliği ile geride bırakılacak.

19 Nisan’da ise yine ulusal ve uluslararası sahada yetkin konuşmacıların katkısıyla “Uluslararası Tahkimde Yeni Trendler”, “Tanıma ve Tenfiz”, “Yeşil Tahkim”, “Uluslararası Yaptırımlar ve Tahkim”, “Enerji Uyuşmazlıkları” konularında gün boyu paneller gerçekleştirilecek ve akşamında da Yerebatan Sarnıcı’nın büyüsünde güne veda edilecek.

Ulusal ve uluslararası işbirliği

Hem akademik anlamda besleyici olması hem de sosyal ilişkiler kurma fırsatı yaratması sebebiyle etkinliğe katılanlar için etkinliğin ulusal ve uluslararası kapılar açması ve pek çok ulusal ve uluslararası işbirliğine vesile olması bekleniyor.

Etkinliğin son günü olan 20 Nisan sabahında ise İstanbul’un popüler ve konforlu mekanlarından Emily’s Garden’da, “İlham Veren Kadınlar” ve “Kadın Liderler” panelleri düzenlenecek ve devamında bu panellere katılan katılımcıların bir araya gelerek sosyal ilişkiler kurmasını sağlamak için “Networking Brunch” gerçekleştirilecek. Günün ikinci yarısında ise yine Emily’s Garden’da Türk mutfağı yemekleri eşliğinde katılımcılar keyifli bir kapanışa katılacak.

İçten, motive edici ve keyifle geçirilecek bu gün, İstanbul Tahkim Merkezi’nin ve nihayetinde etkinliğin toplumsal cinsiyet ve fırsat eşitliği sağlama vizyonunu yansıtan önemli ve ayrılmaz bir parçası olacak.

Konser geliri BM'ye

Etkinlik, çok kıymetli sosyal sorumluluk projelerine de önem vermekte. Law Rocks konserine katılacak katılımcılardan elde edilecek bilet gelirinin tamamı depremden etkilenen çocuklara yardım amacıyla UN Foundation’a bağışlanacak. Etkinliğin sürdürülebilirlik ile ilgili ağaç dikim projeleri de bir hayli dikkat çekmekte.

İstanbul’un uluslararası arenada uyuşmazlık çözümü için potansiyelini göstereceği ve dünya çapında her sene önem kazanarak pek çok hukukçu için yıllık bir buluşma noktası olacağı bu etkinlik, ulusal ve uluslararası önde gelen şirketlerin kurum içi avukatları/hukuk müşavirleri, yurt içi ve yurtdışı merkezli hukuk bürolarında çalışan avukatlar/danışmanlar ile yurt içi ve yurtdışında bulunan üniversitelerin öğretim üyeleri başta olmak üzere yüksek katılımcı profiliyle dikkat çekmekte.

İstanbul Tahkim Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, Genel Sekreteri Yasin Ekmen, Baş Hukuk Müşaviri Nazlı Pişkin; Londra’nın önde gelen bürolarından Bench Walk Advisors ekibi üyesi Hasan Tahsin Azizağaoğlu ile Orhun Metal Madencilik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Tuğçe Ergüden’in yanı sıra Revşan Sancar, Ceren Şahin, Hüseyin Can Demirkan, İpek İnce, Alveen Shirinyans gibi genç hukukçuların bir araya gelerek oluşturduğu ekibin sektör adına İstanbul’un potansiyelini göstereceğine inandığı ve dünya çapında her geçen sene önem kazanarak pek çok hukukçu için yıllık bir buluşma noktası olabilmesi amacı doğrultusunda hayli yüksek bir motivasyonla çalıştıkları Istanbul Arbitration Days için beklentilerin de ekibin motivasyonu kadar yüksek olduğunu söylemek mümkün.

Etkinliğe ilgi duyan tüm katılımcıların etkinliğe ilişkin detaylı bilgi almak ve etkinliğe kaydolmak için Istanbul Arbitration Days’in resmî internet sitesini; etkinliğe dair yapılacak tüm güncel bilgilendirme ve gelişmelerden haberdar olmak için ise LinkedIn sayfasını ziyaret edebilirsiniz.