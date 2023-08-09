Taksiciler olağanüstü toplandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısından çıkan yüzde 51,52’lik zammı yeterli bulmayan taksiciler, yeni zam oranı belirlemek için İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne teklif sundu.

Teklifte indi-bindi ücretlerine yüzde 100 zam talep edildi.



İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu, teklifi görüşmek üzere bugün saat 11.00’de olağanüstü toplandı.



Toplantıdan taksicilerin beklediği karar çıkmadı. Birlik, zam yapma yetkisinin UKOME’de olduğu yönünde bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada şöyle dendi:



“Odalarımızın haklı taleplerine rağmen; Yönetim Kurulu, toplu ulaşım ücretlerini belirleme noktasında 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu arasında çelişki olması, taksi, minibüs ve servis taşımacılığı ücret tarifelerinin belirlenmesi konusunda UKOME kararlarının kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişileri bağlaması nedeniyle Birliğin UKOME tarafından belirlenen tarifede değişiklik yapma yetkisinin bulunmadığı yönünde karar aldı.” denildi.

Sarı taksi indi-bindi ücreti ise 40 liradan 70 liraya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 51,52 oranında zam yapılmıştı.



Zam kararıyla birlikte; taksilerde taksimetre açılış ücreti 12,65 liradan 19,17 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 8,51 liradan 13,75 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 100,80 liradan 152,73 liraya, sarı taksi indi-bindi ücreti ise 40 liradan 70 liraya çıkmıştı.

“Kontak kapatacağız”

Taksiciler zammı yeterli bulmayıp tepki göstermişti. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu yapılan zammı kabul etmeyeceklerini belirterek “Kontak kapatacağız.” demişti.