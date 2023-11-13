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Taksicilerden İBB önünde 'Para kazanamıyoruz' eylemi

İstanbul'da minibüsten taksiye dönüştürülen araçların sahipleri 8+1 araçlardan para kazanamadıklarını belirterek eylem yaptı.

Haber Merkezi
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Bakırköy ilçesinde bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı yapıldı.

UKOME önünde bir araya gelen grup, araçlarının 8+1 yerine 4+1 taksiye dönüştürülmesini istedi. İBB'ye tepki gösteren gruptakiler, binanın önünde ve yol boyunca araçlarının kontağını kapattı.

Geniş güvenlik önlemleri alınan UKOME önünden hareket eden taksiciler, daha sonra 8+1 araçlarla konvoy halinde İBB’nin Saraçhane'deki başkanlık binasının önüne gitti. 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından görüşme talepleri kabul edilmeyen grup, çeşitli sloganlar attıktan sonra dağıldı.