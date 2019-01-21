Taksilerin standartlarını yükseltecek anlaşma

21 Ocak 2019

OSMAN KILIÇ

İstanbul - Birleşik Taksi Şoförleri Derneği (BTD) ve araç çağırma şirketi Careem, Türkiye'deki taksi hizmetlerinin standartlarının yükseltilmesi amacıyla anlaşma imzaladı. Anlaşmayla ilgili Careem Gelişen Pazarlar Direktörü İbrahim Manna, taksicilerin kalite standartlarını özlenen seviyelere çıkaracaklarını söyledi.

Manna, “Bu süreç içerisinde BTD ile aynı hedefler doğrultusunda çalışmak istiyoruz.Türkiye'de bir operasyon merkezi kurduk. BTD, Careem’in bu eğitimleri organize etmesine, etkinlikler düzenlemesine ve yolcuların araçlar hakkında yaptıkları geri bildirimleri toplayarak, iyileştirmeler yapmasına destek verecek” dedi. BTD Başkanı Hüseyin Duman da bu anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şöyle konuştu: “Taksicinin tekeri boşa dönmeyecek. Teknolojinin sağladığı kolaylıklardan faydalanıp biz de kendimizi geliştireceğiz.” Careem’de her şoförün sisteme kayıt olamayacağını ifade eden Manna, Careem'e kayıt olabilmek için şoförün önemli eğitim süreçlerinden geçmesi gerektiğini ve bunun için çok sıkı kurallar getirdiklerini belirtti. Careem'in Türkiye'de kalıcı olduğunu ve ulaşım sektörüne yatırımlarının süreceğini bildiren Manna, “BTD ile olduğu gibi, Careem olarak tüm paydaşlar ile el ele çalışarak taksi sektörünün gelişmesini ve Türkiye’deki taksi anlayışının değişmesini sağlayacağımıza inanıyoruz, fakat farklı derneklerle de işbirliğine hazırız" ifadelerini kullandı.

Yoluna taksiyle devam edecek

Uber ve benzeri uygulamaların aksine Türkiye’de yasal olan yöntemleri tercih edececeklerini söyleyen Manna, “Biz Careem olarak yasal olmayan hiçbir taşımacılığı Türkiye’de yapmayacağız ve taksiler üzerinden yolumuzu çizeceğiz” dedi. Kulislerde dolaşan ‘Uber’in Careem’i alması’ iddialarıyla ilgili olarak da konuşan Manna, “Biz bu bölgenin firmasıyız. Uber’in bizi satın alması durumu söz konusu değil, aksine rakiplerimizden satmak isteyen olursa alabiliriz.”