Taksim saldırısının planlayıcılarından PKK'lı öldürüldü
Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul'da geçen yıl altı kişinin hayatını kaybettiği PKK saldırısının planlayıcılarından PKK/KCK'lı Nabo Kele Hayri'yi öldürdü.
Haber Merkezi
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Beyoğlu ilçesindeki Taksim İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım 2022'de düzenlenen bombalı saldırıda altı kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı. Saldırının PKK tarafından düzenlendiği açıklanmıştı.
AA'nın haberine göre terör saldırısının planlayıcılarından olan PKK'lıya Suriye'nin Haseke kentinde operasyonu düzenledi. Operasyonda PKK/KCK'lı Nabo Kele Hayri etkisiz hale getirdi.