Taksim'deki nostaljik tramvay yeniden açılıyor
Taksim'de yapılan altyapı çalışmaları nedeniyle 12 ay boyunca çalışmayan nostaljik tramvay, perşembe günü itibari ile kısmi olarak tekrar seferlerine başlayacak.
19 Ocak altyapı çalışması nedeniyle durdurulan Nostaljik Taksim Tramvayı perşembe günü yeniden açılıyor.
İstiklal Caddesi’ne renk katan ve özelikle turistlerin yoğun ilgi gösterdiği nostaljik tramvayda devam eden çalışmalar kapsamında, geçtiğimiz ay hattın meydan tarafındaki orta kısmına titreşimi sönümleyici yeşil renkli kauçuk döşenmişti.
1.64 kilometre uzunluğundaki tramvay hattı için yeşil renkli kauçuk seçilmesi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile karşılanmıştı.
Kaynak: İHA