Tarihi Gelibolu Yarımadası, Eceabat yangını nedeniyle ziyarete kapatıldı
Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın sebebiyle bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki 57. Alay Şehitliği ile Conkbayırı bölgesi, yangın sebebiyle geçici olarak ziyarete kapatıldı.
AA
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Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediyor. Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan söndürme çalışması başlattı.
Çıkış sebebinin henüz saptanamadığı yangının söndürme çalışmaları sürüyor.