'Tarihi Kentler Birliği'nin yeni başkanı Mansur Yavaş

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 'Tarihi Kentler Birliği'nin genel kurulunda yapılan oylamayla başkanlığa seçildi. İstanbul'da yapılan genel kurulun divan başkanlığını Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yaptı. Genel kurulda, aday gösterilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş ile Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı yarıştı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Öntürk, kentinin dünyanın en tarihi şehirlerinden birisi olduğunu belirterek, bu sebeple başkanlığa aday olduğunu anlattı.

"Birliğin kurucu üyelerinden biriyim"

Birliğe Beypazarı Belediye Başkanı olduğu dönemde kurucu üye olduğunu söyleyen Yavaş, birliğin kurulduğu günden bu yana güzel çalışmalar yaptığını ifade etti: "Tarihin, kültürün korunması bizim atalarımıza karşı en büyük borcumuzdur. Geleceğe bunların uzanması lazım ve bunun da sonuçlarını ben hem Beypazarı'nda gördüm, Ankara'da da göreceğiz. Hem kültürümüzü koruyoruz hem gelecek kuşaklara aktarıyoruz. Bir yandan da turizm ve istihdam sağlıyor" dedi.

"Mansur Yavaş 'ın Tarihi Kentler Birliği'nde iz bırakacağına eminim"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da meclis toplantısına katılarak oy kullandı. İmamoğlu, genel kurulun hayırlı olmasını dileyerek "Mansur Yavaş Başkanımızın ve değerli heyetinin Tarihi Kentler Birliği'nde iz bırakacağına eminim. İnşallah güzel bir dönem olur" dedi.