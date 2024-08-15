Tarık Ziya Ekinci hayatını kaybetti (Tarık Ziya Ekinci kimdir?)

Eski TİP Diyarbakır Milletvekili, doktor, yazar, tarihçi ve siyasetçi Tarık Ziya Ekinci, 99 yaşında vefat etti. 1965 seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi'nden Diyarbakır milletvekili seçilen Ekinci, ayrıca Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu üyesiydi.

Vefat haberini duyuran İstanbul Tabip Odası yaptığı paylaşımda; "TTB Yüksek Onur Kurulu üyeliği yapmış, Diyarbakır-Mardin-Siirt Tabip Odası’nın üç dönem başkanlığını yürütmüş; emek, demokrasi, barış ve insan hakları mücadelelerine büyük katkılar sunan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Tarık Ziya Ekinci’yi kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Ailesine, yakınlarına ve sağlık camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Dr. Tarık Ziya Ekinci’nin cenazesi İstanbul’da yapılacak tören sonrası Diyarbakır’da toprağa verilecektir." ifadelerini kullandı.

Tarık Ziya Ekinci kimdir?

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Tarık Ziya Ekinci, Paris Tıp Fakültesi’nde ihtisas yaptı. Dâhiliye uzmanı olan Ekinci, Siverek Sıtma Savaş Hekimliği, Diyarbakır Merkez Belediye Başhekimliği, Lice Hükûmet Hekimliği, Diyarbakır, Mardin ve Siirt Tabip Odaları Başkanlıkları, Diyarbakır Kızılay, Veremle Savaş Dernekleri Yönetim Kurulu Üyelikleri, Sosyalist Kültür Derneği kuruculuğu ve yöneticiliği, serbest doktorluk, yazarlık, TBMM 2. (XIII) Dönem Diyarbakır milletvekilliği yaptı.



12 Mart darbesinde Diyarbakır Sıkıyönetim Cezaevi'nde "Kürtçülük propagandası" yaptığı iddiasıyla TCK’nin 142/1. maddesinden üç yıl ceza aldı ve iki yıl tutuklu kaldı.