Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Türkiye'de 4 milyon sokak köpeği var

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabı X'ten son günlerde tartışma konusu olan başıboş köpek sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Yumaklı, başıboş sokak köpekleri sorununun temelinde, hayvanların sorumluluklarını yasal olarak üstlenen sahip bir kişi veya kurumun olmamasının yattığını dile getirdi.

Yumaklı, başıboş köpek sayısının 4 milyona yakın olduğu tahmin edildiğini, köpeklerin yılda 1-2 defa doğum yapabildiğini, her seferinde ortalama 6-8 yavru doğurabildiğini ve sürekli yer değiştirdiklerini kaydetti.

Bakan, bu sebeplerden dolayı yerel yönetimlerce sağlıklı kayıt tutulamadığını ve net sayının belirlenemediğini ifade etti.

Ortalama 260 bin kısırlaştırma

Yumaklı şu bilgileri verdi: "Bilimsel verilere göre, başıboş köpeklerin çoğalmalarının kontrol altına alınabilmesi, bir sene içinde toplam sayının yüzde 70’inin kısırlaştırılmasıyla mümkündür. Ancak son 5 yılda ortalama 260 bin, bir yılda en fazla 350 bin köpek kısırlaştırılabilmiştir."

'Kuduz riski yüksek' deniyor

Bakan, Dünya Sağlık Örgütü'nün Türkiye'yi kuduz riski açısından 'yüksek risk' kategorisinde tanımladığını belirterek "Birçok ülke, ülkemize gelecek vatandaşlarına kuduz riskine ve başıboş köpeklerden kaynaklı tehlikelere karşı seyahat uyarısı yapmaktadır" ifadesini kullandı.

438 bin kuduz riskli temas!

Yumaklı, şunları yazdı: "Sağlık Bakanlığı verilerine göre, evcil hayvanlar da dahil olmak üzere 2018-2022 yılları arasında kuduz riskli temas sayısı ortalama 267 bin iken, 2023 yılında bu sayı iki katına yakın artarak 438 bine ulaşmıştır. Bu tablonun insan hayatı ve sağlığı açısından ürkütücü boyutlarda olduğu aşikârdır. (...) İçişleri Bakanlığı verilerine göre son 5 yılda hayvana çarpma ile gerçekleşen 3 bin 534 trafik kazasında, 55 ölüm ve 5 bin 147 yaralanma vakası kayıtlara geçmiştir. Bu soruna dair son günlerde kamuoyunda yapılan sağduyulu tüm tartışmalar, görüş ve öneriler, doğru çözüme ulaşmak için son derece değerlidir. Bilim insanları başta olmak üzere, konunun uzmanlarının gerçekçi çözüm önerileri ve vatandaşımızın desteği ile ülkemizin bu sorunun da üstesinden geleceğine inanıyorum."