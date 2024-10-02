Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş yapan firmaları açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından saptanan, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesi, güvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinde kamuoyuyla paylaşıldı.

Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş 56 farklı ürün tespit edildi. Ayrıca, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş 463 farklı ürün yayımlandı.

Bitkisel yağın bulunmaması gereken ürünlerde bitkisel yağ yer alması ile söz konusu ürünlere kanatlı eti karıştırılması gibi birçok uygunsuzluk belirlendi.

İki kategoride ele alınacak

Bugüne kadar olan eski sistemde; taklit veya tağşiş yapıldığı laboratuvar sonucuyla tespit edilen gıdalar ile kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdalar, bakanlık tarafından altı aşamalı bürokratik bir süreçle yönetiliyordu. Uzun süreçler aldığı için kamuoyu duyurularında uzun aralıklar meydana geliyordu. Yeni sistemde kamuoyu duyuruları anlık olarak, elektronik ortamda tüketicilerle paylaşılacak.