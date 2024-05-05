Tarkan'dan belediyelere sokak hayvanları çağrısı: Öldürmek çözüm değil!

Kocaeli Valiliği'nin belediyelere gönderdiği bir yazı kamuoyunda ciddi tepki yarattı. Valilik yazısında, "Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün" ifadesi yer alıyordu.

Ünlü sanatçı Tarkan da "ölüm" çağrısı yapan bu metne karşı sesini yükselten isimler arasına katıldı.

Tarkan sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

* Sokak hayvanlarını öldürmek bir çözüm değil. Belediyelerin sokak hayvanları konusuna daha vicdani ve mantıklı çözümlerle yaklaşması gerek.

* Sokak hayvanları, sistematik kısırlaştırmayla, barınakların artırılmasıyla kontrol altına alınabilir. Bize katliamlar değil, elimizi kalbimize koyarak bulduğumuz çözümler yakışır.