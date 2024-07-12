Tasarruf Tedbirleri İzleme Sistemi kuruldu: Kamudaki filo takip edilecek

Hürriyet’te yer alan habere göre, izleme, denetleme sistemi ve bir de yaptırımla ilgili daha belirgin bir çerçeve sunmaya çalıştıklarını söyleyen Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İlhan Hatipoğlu, şu açıklamayı yaptı:

“Tasarruf tedbirlerimiz var ama uygulamada birtakım belki etkinlik eksiklikleri var. Bu etkinliği gidermek için bir izleme sistemi kuruyoruz, (Maliye Bakanlığında Tasarruf Tedbirleri İzleme Sistemi) adı altında bir bilgi sistemi, kendi imkânlarımızla geliştirdik. Kamu Taşıt Filo Sistemi geliştirdik tüm kamu taşıtlarına ilişkin bir filo yönetimi anlamında; bir izleme sistemi kuruyoruz. Denetlemeye ilişkin olarak da ilgili kamu idarelerinin denetim birimleri veya Hazine ve Maliye Bakanlığının denetim yapabileceğine ilişkin bir öneri var.”

Hatipoğlu ayrıca, “Birden fazla maaş aldığını kişi bildirmezse onu tespit etmek biraz zor olabilir. Şimdi emanet hesabına gelecek, kişinin hesabına gitmeden ilgili kamu idaresi, 10 yerde de yönetim kurulu üyesi olabilir ama bir tanesini ve o tutara kadar olan kısmı, eğer aşıyorsa aşan kısmı bütçeyi gelir kaydetmek suretiyle sınırın altında kalmasını sağlayacak” diye konuştu.