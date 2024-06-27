Taşcıer: "30 Haziran'da asgari ücretlinin yaşam hakkına ses olacağız"

Gamze Taşcıer, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, bugüne kadar düzenledikleri Milli Eğitim, Emekli, Çay Üreticileri ve Buğday üreticileri mitingleriyle toplum adına denetleme, uyarma ve itiraz mekanizmasını kararlılıkla yürüttüklerini söyledi.

Taşcıer, yılın 5 aylık döneminde enflasyonun yüzde 75'i aştığını ve hayatın her geçen gün pahalı hale geldiğini ifade ederek, kredi kartı boçlarının, işsizliğin, doğal gaz faturalarının, açlık ve yoksulluk sınırının, kira bedellerinin, temsil ve ağırlama giderlerinin arttığını, buna karşın asgari ücretin artmadığını söyledi.

"İktidarın ısrarlı iradesinin elbette siyasi bir bedeli olacaktır"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın "Asgari ücrete ara zam yok, emekliye refah payı verilemeyecek" yönünde bir açıklama yaptığını anımsatan Taşcıer, "İktidarın bu yöndeki ısrarlı iradesinin elbette siyasi bir bedeli olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Birleşmiş Milletler'in yayımladığı 'Dünya Mutluluk Raporu'na dikkati çeken Taşcıer, gelir düzeyi, sosyal destek, sağlıklı yaşam süresi, özgürlükler, nepotizm, yolsuzluk algısı gibi unsurlarda Türkiye'nin 143 ülke arasında 98'inci sırada yer aldığını kaydetti.