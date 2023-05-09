“Taşlar bana değil, demokrasiye atıldı”
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Konya'da vatandaşlarla buluştu. İmamoğlu, Erzurum’da vatandaşlara ve seçim otobüsüne taş atılmasına ilişkin “Bana taş atılmadı, millete taş atıldı, demokrasiye taş atıldı" dedi.
Önceki gün Erzurum Mitingine saldırı gerçekleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Konya'da vatandaşlarla buluştu.
Miting alanında toplanan kalabalığa seslenen Ekrem İmamoğlu, Erzurum’da vatandaşlara ve seçim otobüsüne taş atılmasına ilişkin “Bana taş atılmadı, millete taş atıldı, demokrasiye taş atıldı. Onların taşları, bu memleketin insanına, bu milletin hoşgörüsüne atılmıştır. Sakın korkmayın... Bu yaşadığımız devlet yöneticisi aklı değişecek” ifadelerini kullandı. İmamoğlu, “Beni bu meydanda dinleyen hemşerilerimden, dostlarımdan, sevgili çocuklardan, gençlerden, hanımefendilerden ve beyefendilerden isteğim şu; sizlerle beraber bu memleket coşacak. Bu milletin evlatlarıyla coşacak. Ya olduğun gibi ya göründüğün gibi ol. Bu sözlere hayatım boyunca layık olmaya çalıştım, layık olmaya Konya'da, Mevlana'nın memleketinde söz veriyorum, layık olacağım. 85 milyon öyle bir birleşeceğiz ki, bir kişi bile açıkta kalmayacak. Herkesi kucaklamaya geliyoruz” diye konuştu.