“Taşlar bana değil, demokrasiye atıldı”

Önceki gün Erzurum Mitingine saldırı gerçekleştirilen İstan­bul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Konya'da va­tandaşlarla buluştu.

Miting alanında toplanan kalaba­lığa seslenen Ekrem İmamoğlu, Er­zurum’da vatandaşlara ve seçim oto­büsüne taş atılmasına ilişkin “Bana taş atılmadı, millete taş atıldı, de­mokrasiye taş atıldı. Onların taşla­rı, bu memleketin insanına, bu mil­letin hoşgörüsüne atılmıştır. Sakın korkmayın... Bu yaşadığımız dev­let yöneticisi aklı değişecek” ifade­lerini kullandı. İmamoğlu, “Beni bu meydanda dinleyen hemşerilerim­den, dostlarımdan, sevgili çocuk­lardan, gençlerden, hanımefendi­lerden ve beyefendilerden isteğim şu; sizlerle beraber bu memleket co­şacak. Bu milletin evlatlarıyla coşa­cak. Ya olduğun gibi ya göründüğün gibi ol. Bu sözlere hayatım boyun­ca layık olmaya çalıştım, layık olma­ya Konya'da, Mevlana'nın memleke­tinde söz veriyorum, layık olacağım. 85 milyon öyle bir birleşeceğiz ki, bir kişi bile açıkta kalmayacak. Herkesi kucaklamaya geliyoruz” diye konuştu.