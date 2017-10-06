"Tatbikat sınır kapısı için yapılıyor"
Irak'ın Ankara Büyükelçisi el Alevi, Habur yakınlarında Iraklı askerlerin de katılımıyla devam eden tatbikatın, sınır kapısının kontrolüne yönelik olduğunu söyledi. Büyükelçi ayrıca, Başbakan Yıldırım'ın Bağdat'a gideceği bilgisini de verdi.
Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hişam Ali Ekber İbrahim el Alevi, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) düzenlenen referandum sonrası Türkiye ile ortak askeri operasyon tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı.
"Her türlü operasyon için Başika konusunun çözülmesi gerekir" diyen el Alevi, sınır kapısının kontrolü için gerekirse güç kullanılacağını, devam eden ortak tatbikatın buna hazırlık amacıyla yapıldığını söyledi.
Başbakan Binali Yıldırım'ın Bağdat'ı ziyaret edeceği bilgisini de veren el Alevi, ziyaret takviminin ise henüz netleşmediğini kaydetti.
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı yakınlarında 18 Eylül'den bu yana tatbikat düzenleniyor. Tatbikata, Iraklı askerler de katılıyor.