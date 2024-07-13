Tatil rotasını oluşturmadan önce dikkat edilmesi gereken yol bakım-onarım noktaları
Sağlıklı bir sürüş ve konforlu bir rota oluşturmadan önce, kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürdüğü yerler konusunda detaylı bilgi sahibi olmakta fayda var. Bu nedenle yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gereken bölgeleri sizin için derledik.
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Avcılar-Çatalca kavşakları 0-20. kilometrelerinde, muhtelif kesimlerde fiber optik kablo haberleşme altyapısı çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 1-5. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.
İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Urla Kavşağı Çeşme istikameti 25-27. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım sol ve orta şeritten sürdürülüyor.
Bala-Karakeçili-Kaman yolunun 23-28. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Bala-Karakeçili-Kaman istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.
Dinar-Dazkırı yolunun 0-4. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Yozgat-Sorgun-Akdağmadeni yolunun 32-38. kilometrelerindeki yol yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Bursa-Karacabey ayrımı-Orhaneli-Harmancık yolunun 80-81. kilometrelerinde patlatmalı yol yapım çalışması nedeniyle bugün 10.00-16.00 saatlerinde yol kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılacak.
İnebolu-Küre-Kastamonu yolunun 33-45. kilometrelerindeki asfalt sathi kaplama çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.
Diyarbakır-Bismil-Batman yolunun 12-18. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Trabzon-Rize yolunun 9. kilometresinde bulunan Kaşüstü Araç Alt Geçidi, her iki yönündeki elektrik, elektronik, mekanik sistemleri yapım, bakım ve onarım çalışması nedeniyle 21.00-06.00 saatlerinde trafiğe kapatılarak, ulaşım aynı güzergahtaki geçit üstü bağlantı yollarından sürdürülüyor.