Tayvan: ABD ile silah satış görüşmeleri sürüyor

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ABD ile Çin arasındaki son temasların ardından gözler yeniden Tayvan’a çevrildi. Tayvan Savunma Bakanı Wellington Koo, Washington yönetimiyle silah satışlarına ilişkin görüşmelerin devam ettiğini belirterek ABD’nin Tayvan politikasında kendilerine bildirilmiş bir değişiklik bulunmadığını açıkladı.

14 milyar dolarlık paket hâlâ masada

Açıklama, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasındaki son zirvenin ardından geldi.

Pekin, Washington’dan Tayvan’a yönelik silah satışlarını durdurmasını isterken konu ABD-Çin ilişkilerindeki en hassas başlıklardan biri olmayı sürdürüyor.

Koo ise Tayvan’ın ABD tarafıyla savunma ihtiyaçları ve silah tedariki konusunda sürekli temas halinde olduğunu söyledi.

Washington’ın Tayvan’a yönelik yaklaşık 14 milyar dolarlık yeni silah paketi henüz sonuçlanmış değil.

ABD yönetimi daha önce bu paketin değerlendirilmesini askıya almıştı. Tayvan tarafı ise görüşmelerin sürdüğünü ve kendilerine satış politikasında kalıcı bir değişiklik bildirimi yapılmadığını belirtiyor.

ABD geçen yıl Tayvan için yaklaşık 11 milyar dolarlık ayrı bir silah paketini onaylamıştı.

Çin yönetimi ise ABD’nin Tayvan’a silah sağlamasına uzun süredir karşı çıkıyor. Pekin, Tayvan konusunu Çin-ABD ilişkilerinin temel başlıklarından biri olarak görüyor ve Washington’dan askeri satışları sonlandırmasını talep ediyor.

ABD ise Tayvan ile resmî diplomatik ilişkiye sahip olmamasına rağmen adanın başlıca silah tedarikçisi olmayı sürdürüyor.

İlk iki F-16V Hawaii’de

Tayvan’ın daha önce ABD’den sipariş ettiği 66 yeni F-16V savaş uçağında teslimat süreci de yakından izleniyor. Koo, ilk iki uçağın Hawaii’de bulunduğunu ve üretim programında ilerleme sağlandığını söyledi. Ancak uçakların Tayvan’a ne zaman teslim edileceğine ilişkin kesin bir tarih açıklamadı.

Tayvan Savunma Bakanlığı daha önce F-16V programında gecikmeler bulunduğunu ve Washington ile üretimin hızlandırılması için temasların sürdüğünü açıklamıştı.

Tayvan yönetimi geciken savunma tedarikleri nedeniyle ABD tarafıyla olası telafi seçeneklerini de görüşüyor. Koo, teslimat takvimindeki gecikmeler nedeniyle bazı telafi önlemlerinin değerlendirilebileceğini belirtti ancak ayrıntı vermedi. Tayvan’ın savunma tedarikinde temel hedefi, sipariş verilen sistemlerin teslimat sürelerini kısaltmak ve mevcut sipariş birikimini azaltmak.

Washington-Pekin hattında Tayvan baskısı sürüyor

Trump-Xi görüşmesi sonrasında ABD ile Çin bazı ticari başlıklarda ilerleme sağlasa da Tayvan konusunda temel görüş ayrılığı devam ediyor. Pekin ABD silah satışlarının sona ermesini isterken Taipei, Washington ile savunma işbirliğinin sürdüğünü belirtiyor. Bu nedenle yaklaşık 14 milyar dolarlık bekleyen paketin geleceği, ABD-Çin ilişkilerindeki bir sonraki önemli başlıklardan biri olmaya devam edecek.

Tayvan açısından yalnız yeni satışların onaylanması değil, daha önce sipariş edilen sistemlerin teslimat takvimi de önem taşıyor. Washington’ın önümüzdeki dönemde atacağı adımlar, bir yandan Tayvan’ın savunma planlamasını etkilerken diğer yandan Pekin ile ilişkilerde yeni bir gerilim başlığı oluşturabilecek.