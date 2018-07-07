TBMM Başkanı Kahraman, görevini devretti

07 Temmuz 2018

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Meclis Başkanlığı makamında en yaşlı üye sıfatıyla İYİ Parti Ankara milletvekili Durmuş Yılmaz’a teslim etti.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, devir teslim tören inden önce gazetecilere açıklama yaptı. Kahraman, Anaysa değişikliğinin faydalı olduğunu belirterek, geçici başkana görevi vermeye gittiğini söyledi. Kahraman, "Basına çok büyük işler düşüyor. Basın büyük güç. Hissi olmasın, söylenenleri söyleyin. Söylemediklerimi söyletiyorsunuz. Bazı arkadaşlardan şikayetçiyim. Topluma yanlış aktarıyorlar. Hepimizin hedefi Türkiye'nin mutluluğu, güzelliği. Baki kalan hoş seda. Demokrasiyle, Cumhuriyetle ay yıldız altında çok daha güçlenerek daha iyi noktalara gideceğiz" ifadelerinde bulundu.

Partileri parmaklara benzettiğini belirten Kahraman, "İstanbul'da vakfi faaliyetlere devam edeceğim. Siyaset ayrı, politika ayrı. Politika burada yapılan faaliyetlerdir, siyaset insan hayatının tamamıdır. İnsan hayatında siyaset hep devam eder. Ben de fikri faaliyetlerin devam etmesine elimden gelen gayreti göstereceğim" diye konuştu.

"Hamd olsun o kadar takatim var"

Öte yandan TBMM Geçici Başkanı ve İYİ Parti Ankara milletvekili Durmuş Yılmaz, en yaşlı üye sıfatıyla görevi almasından önce gazetecilerin sorularını cevapladı.

Yılmaz, Meclis Başkanlığı sürecinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin etkin yönetilmesine çalışacağını belirterek, 27. dönemin hayırlı olmasını diledi.

Uzun bir yemin töreni olacağının hatırlatılması üzerine Yılmaz, "Hamd olsun o kadar takatim var" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazbatasının eline ulaşıp ulaşmadığına ilişkin soruya ise, "Mazbata zannediyorum şu anda Meclis Başkanlı makamında" dedi.

Kaynak: AA