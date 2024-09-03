TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Bahçeli'ye ziyaret

TBMM Başkanı Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Ziyaret yarım saat sürdü. Kurtulmuş ve Bahçeli makamdan birlikte çıktılar.

Kurtulmuş görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Meclis'i çok önemli görevler beklediğini belirtti. Kurtulmuş, “Bunların başında Meclis'te nezaketli bir dilin, olgun demokratik müzakereci uslubun ve Türk milletinin şanına yaraşır şekilde meclisteki hal ve hareketin ortaya konması bu anlamda Meclisi daha fonksiyonel çalıştırılması için görüş alışverişinde bulunduk. Meclis'in önünde yeni anayasa, iç tüzük, siyasi partiler seçim kanunu önümüzde demokratik seviyemizi daha ileri taşımamız için çalışmamız gereken konular var. Diğer siyasi partilerle de görüşerek, 1 Ekimden itibaren yapıcı fonksiyonel bir meclis çalışması ortaya koyacağız” dedi.