TBMM Genel Kurulu Can Atalay için toplanıyor

9 Ağustos'ta CHP, DEM Parti, Saadet Partisi, TİP, DEVA, Demokrat Parti ve Emek Partisi'nden oluşan muhalefet partileri, Meclis'in AYM'nin Can Atalay kararıyla ilgili toplanması için TBMM Başkanlığı'na dilekçe sundu.

Yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yapılan çağrı üzerine olağanüstü toplantı bugün yapılacak. TBMM Genel Kurulu’nu, Bekir Bozdağ yönetecek.

Muhalefet, Anayasa Mahkemesi'nin "milletvekilliğinin düşürülmesini sağlayan Yargıtay kararı yok hükmünde" şeklindeki son kararına uygun adım atılmasını istiyor.

Olağanüstü toplantılar, Meclis üye tam sayısının 5'te birinin imzasıyla yapılabiliyor. Bu nedenle, bugün yapılacak toplantı, Atalay'a kesin olarak Meclis yolu açacak bir gelişme değil.



Bunun için Anayasa Mahkemesi'nin kararının yeniden okunması ya da Atalay'ın yeniden yargılama sonucunda infazın durdurulma kararının çıkması gerekiyor.