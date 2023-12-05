TBMM Genel Kurulu toplandı

Millete hizmette bulunan kadın milletvekillerine teşekkür eden Karaca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadınların Meclis'e girdiği 1935 seçimlerinde kadın temsiliyet oranı yüzde 4,56'yla, dünya sıralamasında Türkiye ikinci sırada yer almaktaydı. Ancak Aralık 2022'de Parlamentolararası Birlik'in (PAB) açıkladığı sıralamada ise üzülerek ifade etmek isterim ki Türkiye 133. sıraya gerilemiştir. Yani 1934'te sağlanan hukuki eşitliğe rağmen bugün siyasal yaşamda eşitliğin sağlanmadığı, erkek egemen, geleneksel mekanizmaların aşılamadığı apaçık ortadadır."

Gülizar Biçer Karaca, eşit temsil hakkının sağlanmasının, öncelikle ele alınması gerektiğini vurguladı.

Kadınların karar alma süreçlerine yeterince katılamamasının, siyasette eşit oranda temsil edilememesinin, bir demokrasi meselesi olduğuna işaret eden Karaca, kadınların eşit temsil hakkının mücadelesini vermeye devam edeceklerini söyledi.

Meclis Başkanvekili Karaca, daha sonra üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü", HEDEP Muş Milletvekili Sümeyye Boz "Kadınların siyasi temsili", CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin "Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınması" konularında konuştu.