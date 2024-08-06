TBMM hukuk heyeti soykırım müdahillik başvurusu için Lahey'e gitti

Lahey'e gitmeden önce İstanbul Havalimanı VİP Terminali'nde Türkiye'nin UAD'deki "soykırım" davasına müdahillik başvurusuna ilişkin konuşan Yüksel, 7 Ekim 2023'ten bugüne İsrail'in Gazze'de soykırım suçu işlediğini belirtti.

İsrail'in çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 40 bin kişiyi öldürdüğüne dikkati çeken Yüksel, İsrail'in kuvözdeki bebekler dahil olmak üzere Gazzelileri yok etmek istediğini söyledi.

Güney Afrika'nın 29 Aralık 2023'te UAD'de İsrail'e karşı açtığı soykırım davasının Birleşmiş Milletler Soykırımı Önleme ve Cezalandırma Sözleşmesi'ne dayanılarak açılan bir dava olduğunun altını çizen Yüksel, şöyle devam etti:

"Biz de ilk andan itibaren Türkiye olarak bu davaya müdahil olacağımızı ilan etmiştik ve 31 Mayıs’ta Lahey Büyükelçiliğimiz tarafından Uluslararası Adalet Divanına nota verilerek bu davaya müdahil olacağımızı resmi olarak kayıt altına almıştık. Biz ilk andan itibaren Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün hukuki ve teknik çalışmaları yaparak, uluslararası hukukun, Uluslararası Adalet Divanının ve bundan önceki soykırım davaları ve uluslararası ceza mahkemeleri kararları örnekleri olmak üzere bilgi ve belgeleriyle delilleri ortaya koyarak müdahillik başvurusu hazırladık."

Yüksel, TBMM hukuk heyeti olarak, Lahey'de Türkiye saati ile saat 17.30'da UAD'ye dileklerini sunacaklarını, bugüne kadar Nikaragua, Kolombiya, Meksika, Libya, Filistin ve son olarak İspanya'nın müdahillik başvurusunda bulunduğunu hatırlattı.

Türkiye'nin müdahillik için en kapsamlı başvuruyu yapacak ülke olduğuna vurgu yapan Yüksel, "Bizler delilleriyle birlikte -ki bu delilleri bizzat Güney Afrika heyetine de sunmuştuk- bu belgelerle kapsamlı bir başvuru yapacağız. Özellikle tanıklarla görüşmeler ile Anadolu Ajansının videoları ve resimleri başta olmak üzere deliller hazırladık. Orada yaşananlar tüm insanlığın gözleri önünde oluyor. Bütün bunlarla birlikte delilleri sunmak kaydıyla soykırım suçunu kanıtlar şekilde dilekçemizi sunacağız." ifadelerini kullandı.

"Güney Afrika'nın davasını destekler bir süreç yürütüyoruz"

Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel de Lahey'de Gazze'de İsrail’in gerçekleştirdiği soykırıma karşı açılan davada Türkiye'nin müdahillik dilekçesini sunmanın yanı sıra Türkiye'nin görüşlerini de ifade edeceklerini söyledi.

İsrail'in yargılanmasının son derece önemli olduğuna dikkati çeken Karayel, şöyle konuştu:

"Her seferinde ifade ettiğimiz gibi bu süreçte inşallah İsrail'in soykırımdan ceza alması için Türkiye olarak üzerimize düşen katkıyı yapmış olacağız. Tabi süreç içerisinde hem ülke olarak sunduğumuz deliller hem de diğer ülkelerin ifade ettiği hususları destekler mahiyette ifadeler hem de daha önceki verilmiş kararlar Uluslararası Adalet Divanının verdiği kararlara atıflarla Güney Afrika'nın davasını destekler bir süreç yürütüyoruz. Son derece kapsamlı bir çalışma neticesinde hazırlanmış bu dilekçeyi inşallah ülkemiz adına teslim edeceğiz. Bu yargılama uluslararası kamuoyunda olan cezasızlık ve İsrail'e dokunulamaz algısının ortadan kalkmasını ve soykırımın sonlanmasını sağlayacak."

Karayel, hazırladıkları dosyaya güvendiklerini, hem adalet sistemi içinde hem de diğer alanlarda olduğu gibi İsrail'e karşı atılacak adımları desteklemek için çaba sarf ettiklerini kaydetti.

Heyet, Anayasa Komisyonu Üyesi ve AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan'ın katılımıyla yarın Türkiye adına Lahey'de UAD'ye müdahillik dilekçesi sunacak.