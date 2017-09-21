TBMM, Irak tezkeresi için olağanüstü toplanacak

21 Eylül 2017

26. Dönem 3. Yasama Yılı açılışı nedeniyle 1 Ekim Pazar günü toplanacak olan Meclis, bu tarihten önce mesaisine başlayacak.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, yaptığı açıklamada, TBMM Genel Kurulu'nun, Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi için, 23 Eylül Cumartesi günü saat 16.00'da olağanüstü toplanacağını kaydetti.

Söz konusu Başbakanlık Tezkeresi daha önce Genel Kurul'da, 2 Ekim 2016 tarihinden 30 Ekim 2017'ye kadar uzatılmıştı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan bu tezkerede, "Türkiye'nin güney kara sınırlarına mücavir bölgelerde yaşanan gelişmeler ve süregiden çatışma ortamının ulusal güvenliğimiz açısından taşıdığı risk ve tehditler, gerek nicelik gerekse nitelik bakımından artmıştır." ifadesine yer verilmişti.

Türkiye'nin, Irak'ın toprak bütünlüğünün, milli birliğinin ve istikrarının korunmasına büyük önem atfettiği belirtilerek, "Diğer taraftan, Irak'ın kuzey bölgesinde silahlı PKK terör unsurlarının varlığını sürdürmesi, ülkemizin güvenliğine yönelik doğrudan bir tehdit oluştura gelmektedir. DEAŞ ve diğer terör örgütlerinin Suriye'nin kuzeyindeki mevcudiyeti devam etmekte, bu terör örgütleri ülkemize yönelik silahlı eylemler ve bombalı intihar saldırıları gerçekleştirmektedir." denilmişti.

Kaynak: AA