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TBMM'de 3 partiden ortak Gazze bildirisi

TBMM Genel Kurulunda AK Parti, CHP ve MHP tarafından, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama ilişkin ortak bildiri yayımlandı. Yayımlanan bildiriyle Gazze'deki katliam kınandı.

TBMM'de 3 partiden ortak Gazze bildirisi
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TBMM Genel Kurulunda AK Parti, CHP ve MHP tarafından, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama ilişkin ortak bildiri yayımlandı.

AK Parti, CHP ve MHP'nin ortak bildirisinde, "İsrail yönetimini tüm insanlık adına şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. ABD'nin ve İsrail'in, BM kararlarını yok saymasına, uluslararası toplumun iradesine ve evrensel değerlerine meydan okumasına karşı Filistinlilerinin barışçıl tepkileri en temel hakları olduğu gibi insanlık vicdanına da tercüman olmaktadır." ifadeleri yer aldı.

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Kaynak: AA

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