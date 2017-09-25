TBMM'de yeni yasama yılı başlıyor

25 Eylül 2017

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 26. Dönem 3. Yasama Yılı 1 Ekim'de başlayacak.

TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi, genel siyasal konjonktür, tutuklu milletvekilleri meselesi ve siyasal gerginliklerin, Meclisteki çalışmaları etkilediğini ifade etti. TBMM İçtüzüğü'nün geçen yasama yılında değiştiğini anımsatan Hamzaçebi, yeni yasama yılında TBMM Genel Kurul görüşmelerini, yeni İçtüzük kurallarıyla yöneteceklerini söyledi.

İçtüzük değişikliğine konu olan kuralların, TBMM İçtüzüğü'nün bütünlüğü gözetilmeden getirildiğini savunan Hamzaçebi, bu nedenle uygulamada sorun yaratacak nitelikte olduğunu belirtti. Hamzaçebi, hangi sorunlar çıkacağını, uygulamada göreceklerini dile getirdi.

Hamzaçebi, yasama sürecinin hızlandırılması amacıyla getirilen düzenlemelerin istenilen sonucu sağlayacağı kanaatinde olmadığını söyledi.

Yasama sürecini hızlandırmanın, içtüzüğü değiştirerek değil Mecliste uzlaşma ortamını oluşturmakla sağlanacağını ifade eden Hamzaçebi, geçmişte bunun çok sayıda ve güzel örnekleri bulunduğunu belirtti. Hamzaçebi, çok kısa bir süre önce bir saatte 25 uluslararası anlaşmanın yasalaştırılabildiğini, yine toplamda yaklaşık 2 bin 800 maddeden oluşan ve temel yasa olarak görüşülse dahi yasalaşması ayları alacak beş kanun tasarısının, 3 günde kanunlaştırıldığını hatırlattı.

Genel siyasal konjonktür, tutuklu milletvekilleri meselesi ve siyasal gerginliklerin Meclisteki çalışmaları etkilediğini söyleyen Hamzaçebi, "Ancak şartlar ne olursa olsun Mecliste gerilimden uzak bir ortamı oluşturmak mümkündür." dedi.

"Frak giymeye devam edeceğim"

Hamzaçebi, geçen yasama yılının, Meclis Başkanvekili olarak yönettiği birleşimler açısından sorunsuz geçtiğini kaydetti.

Yeni içtüzük değişikliğiyle birleşimi yöneten TBMM Başkanvekillerinin frak giyme zorunluluğunun kaldırıldığının anımsatılarak, kendisinin frak giyip giymeyeceğine yönelik soruyu ise Hamzaçebi, "Daha önceki açıklamalarımda frak giymeye devam edeceğimi söylemiştim. Bu görüşümde bir değişiklik yok." diye yanıtladı

Kaynak: AA