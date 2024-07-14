TBMM'de yoğun mesai: Gündemde neler var?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni düzenlenecek.

Genel Kurul'da Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda değişiklik öngören teklifinin görüşmelerine devam edilecek.

Düzenleme ile tüm eğitim çalışanlarına yönelik tehdit, hakaret ve saldırı gibi suçlarda cezalar yüzde 50 oranında artırılacak. Şiddet olaylarında hapis cezası ertelenemeyecek, bu suçlar doğrudan tutuklama sebebi sayılarak tutuksuz yargılama yolu kapatılacak.

Teklif ile Milli Eğitim Akademisi kurulacak. Öğretmen adayları atamadan önce burada eğitim alacak.

Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin kanun teklifi ile 9'uncu yargı paketi de Öğretmenlik Meslek Kanunu görüşmelerinin hemen ardından sırasıyla Genel Kurul gündeminde olacak.

17 maddelik kanun teklifi

AK Parti'nin Meclis Başkanlığı'na sunduğu 17 maddelik sokak köpeklerine ilişkin kanun teklifinin de ilk görüşmeleri bu hafta komisyonda başlayacak.

Teklif ile sokak hayvanlarıyla ilgili belediyelerin sorumluluğu artacak. Sokak hayvanlarına ayrılan bütçeyi kullanmayan belediyelere yaptırım uygulanacak. Evcil hayvanlarını terk edenlere 60 bin lira, boş alanlara köpekleri terk edenlere de hayvan başı 50 bin lira ceza kesilecek.

Başıboş sokak köpeklerinin kısırlaştırılma, aşılama ve bakımları konusunda da barınakların şartları iyileştirilecek.