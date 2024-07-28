TBMM'den yeni haftada yoğun mesai: Gündemde neler var?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündem bu hafta da yoğun. Yeni bir uzatma kararı alınmazsa 31 Temmuz’a kadar çalışması planlanan Genel Kurul’da bugün Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerine başlanması bekleniyor.

Genel Kurul'da görüşülmesi gereken 9. Yargı Paketi ve Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi’nin yeni yasama dönemine ertelenmesi bekleniyor.

Meclis’te grubu bulanan partilerin toplantıları ve Meclis araştırma komisyonları bu hafta olmayacak.

TBMM Anayasa Komisyonu ile Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, Meclis'in yaz tatili süresince çalışmalarına devam edecek.