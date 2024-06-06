TCBM Başkanı Karahan'dan vekillere davet: Yemek ikram edemiyoruz ama çay, kahve var

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Fatih Karahan önceki gün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sunum yapmıştı.

Tasarruf tedbirlerini iç talebin dengelenmesi için çok önemli bulduklarını dile getiren Karahan, “Bütçemizi hazırlarken de temel görevlerimizi yerine getirmek için verimlilik ve etkinlik unsurlarını göz önünde bulunduruyoruz” diye konuştu.

Milliyet’in haberine göre; Karahan, sohbet etmek isteyen milletvekillerini Merkez Bankası’na davet ederek, “Yemek ikram edemiyoruz çünkü tasarruf tedbiri var ama çay, kahve...” dedi.