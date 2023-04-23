TCG Anadolu Sarayburnu Limanı'ndan ayrıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın "avara" komutunun ardından 10 Nisan'dan beri ziyarete açık bulunduğu Sarayburnu Limanı'ndan ayrılan gemiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

TCG Anadolu'yu uğurlamak için sahilde toplanan vatandaşlar, alkışlarla uğurladığı geminin fotoğraflarını çekti.

Sahilde toplanan vatandaşlardan Fatih Berk, yoğunluk nedeniyle gemiyi ziyaret edemediklerini anlatarak, bu nedenle bugün TCG Anadolu'yu uğurlamak için geldiklerini söyledi.

Eski bir asker olduğunu dile getiren Berk, "Büyük bir gurur kaynağı. Böyle büyük eserlerin deniz kuvvetlerimizde olması büyük gurur." dedi.

Fatih Köstek de gemiyi uğurlamaya geldiklerini anlatarak, TCG Anadolu için gururlandıklarını söyledi.

Karadeniz'e doğru seyrine devam edecek

Sarayburnu'ndan ayrılan TCG Anadolu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı faaliyetleri kapsamında İstanbul Boğaz geçişi yaparak halkı selamlayacak.

Boğaz geçişi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da selamlayacak gemiden 21 pare top atışı yapılacak.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçak ve helikopterler de geçişe eşlik edecek. Gemi daha sonra Karadeniz'e doğru seyrine devam edecek.